«Выглядели трупами»: Ги Буше безжалостно разнес игру «Авангарда»

Главный тренер «ястребов» решительно настроен бороться с человеческой природой.

vk.com/traktor_chelyabinsk

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше раскритиковал вчерашний матч команды против «Автомобилиста». «Ястребы» уступили екатеринбургскому клубу со счетом 1:5.

На послематчевой пресс-конференции темпераментный наставник не жалел критики.

– Первый период был в порядке. Далее соперник играл лучше нас. Два периода мы выглядели трупами. Точка, – распалялся Ги Буше. – Не хочу выделять отдельные моменты из сегодняшней встречи, поскольку мы выглядим не очень здорово на протяжении трех последних матчей. Не похожи сами на себя с тех пор, как вернулись с Дальнего Востока.

По словам канадского специалиста, в стремлении поберечь себя перед плей-офф заключается человеческая природа. Он намерен переломить это состояние.

Конечно, может быть, что наши хоккеисты, обеспечив себе высокое место в таблице, больше думают о плей-офф. Это человеческая природа, – подчеркнул Ги Буше. – Сам был игроком и понимаю суть проблемы. Она сидит в голове – никто не хочет получить травму перед плей-офф. Это мой честный ответ. Придется бороться с человеческой натурой.

Наставник намерен вернуть тот силовой хоккей, к которому привыкли болельщики «Авангарда».