В Омской области студенты изготовили более 150 окопных свечей к Дню защитника Отечества

Организаторы считают, что такие инициативы укрепляют связь поколений, формируют чувство сопричастности к судьбе страны и служат примером активной гражданской позиции молодежи.

Фото: Омский областной студенческий отряд

В День защитника Отечества 40 студентов Омской области вместе с представителями «Юнармии» приняли участие в патриотической акции. Для военнослужащих они изготовили свыше 150 окопных свечей.

Инициатива объединила бойцов студенческих отрядов региона и активистов «Юнармии». Работа проходила в формате совместного мастер-класса: участники собирали заготовки из жестяных банок и картона, после чего заливали их воском. Готовые свечи предназначены для использования в полевых условиях – они помогают обогревать укрытия, освещать пространство и разогревать пищу.

Руководитель (командир) студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов отметил, что участие в подобных акциях для молодежи – это проявление гражданской позиции и возможность поддержать военнослужащих конкретным делом.

– Мы видим, как молодежь искренне включается в работу, с уважением относится к подвигу защитников страны и стремится поддержать их делом, – поделился он. – Изготавливая окопные свечи, ребята понимают, что даже небольшой вклад может стать важной поддержкой для тех, кто сегодня выполняет боевые задачи. Мы продолжим развивать подобные инициативы и объединять молодежь ради сохранения исторической памяти и помощи нашим военнослужащим. Многие участники оставили на банках слова поддержки и поздравления, подчеркнув личную вовлеченность в общее дело. Акция проводится ежегодно и уже стала традиционной, объединяя студентов и школьников вокруг идей взаимопомощи и служения стране.

Фото: Омский областной студенческий отряд

Организаторы подчеркивают, что совместные проекты студенческих отрядов и «Юнармии» способствуют укреплению связи поколений и формированию активной гражданской позиции у омской молодежи.

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770 0 117.