В Омской области 23 февраля девушка зарезала возлюбленного матери: известна причина

Мужчина постоянно злоупотреблял алкоголем.

Фото создано при помощи ИИ

Омские следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Исилькуля по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным силовиков, 23 февраля в Исилькуле между подозреваемой и возлюбленным ее матери произошла ссора.

Как выяснил «Омск-информ» в СУ СК по Омской области, подвыпивший сожитель начал упрекать девушку в отсутствии работы. На что та ответила, что ухаживает за маленьким ребенком и кормит несостоявшегося родственника. Притом что последний тоже нигде не трудоустроен.

А затем нанесла мужчине один удар кухонным ножом в сердце. Потерпевший был госпитализирован, но скончался в больнице.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. Девушке грозит до 5 лет тюрьмы.