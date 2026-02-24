На форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» назвали критерии успешности бизнеса в условиях высокой ключевой ставки

По словам экспертов в сфере инвестиций, наилучшую динамику показывали компании, действовавшие на опережение трендов.

Фото: freepik

2025 год стал для компаний периодом жесткой денежно-кредитной политики и дорогого фондирования. Более устойчивыми оказались предприятия с запасом ликвидности, умеренной долговой нагрузкой и гибкой финансовой стратегией.

Об этом на инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» заявил руководитель профильного департамента ВТБ Дмитрий Средин.

По его словам, успешнее других прошли этот период компании, которые не заняли выжидательную позицию, а использовали волатильность для укрепления рыночных позиций – перестраивали цепочки поставок, внедряли автоматизацию, снижали процентные расходы и хеджировали риски.

– Если говорить об активности наших клиентов, можно поделить их на три категории, – отметил Дмитрий Средин. – Первая – компании, сосредоточенные на сохранении устойчивости в условиях давления внешних факторов, прежде всего в угольной промышленности и девелопменте. Вторая – отрасли, сумевшие использовать турбулентность для укрепления позиций, в том числе e-commerce, ритейл и IT. Третья – бизнес, сделавший ставку на интенсивный рост, инвестиции в автоматизацию и повышение производительности труда, формируя фундамент будущей конкурентоспособности.

Высокие ставки заметно охладили классическое кредитование: корпоративные заемщики стали чаще пересматривать структуру и сроки долга. Спрос сместился в сторону более гибких инструментов – РЕПО, документарных форм расчетов и облигационных займов. Также вырос интерес к производным инструментам, включая валютные форварды, опционы и свопы, позволяющие снижать чувствительность к рыночным колебаниям.

Для компаний, сохранявших инвестиционную активность, особое значение приобрели инструменты повышения эффективности капитальных вложений – кэш-пуллинг и банковское сопровождение проектов, направленные на усиление финансовой дисциплины и контроль рисков.