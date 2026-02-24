Завкафедрой Омского политеха украл 8,5 млн на банальной «схеме»

Все детали для научно-исследовательской работы выполнили сотрудники вуза, а деньги ушли сторонней фирме.

omskinform.ru

Первомайский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу двоих сотрудников Омского государственного технического университета, которые вместе со знакомыми похитили около 9 млн рублей, выделенных вузу для проведения научно-исследовательских работ.

Как было установлено в суде, в 2018 году работники ОмГТУ обеспечили победу ООО «Стайер-99» в конкурсе при проведении закупок для нужд вуза. С фирмой был заключен договор на изготовление деталей для научно-исследовательской работы и подготовку отчета о выполненном задании.

– Фактически указанные мероприятия осуществили сотрудники образовательного учреждения, а поступившие из федерального бюджета более 8,5 млн рублей были проведены по счетам номинальной организации в качестве оплаты за якобы выполненные услуги. В дальнейшем денежные средства были похищены осужденными, – сообщили в областной прокуратуре.

Хищения средств происходили в период с 2018 по 2020 год. Обман вскрылся в ходе проверки расходования средств вуза. На участников схемы завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Согласно приговору суда, бывший заведующий кафедрой ОмГТУ получил 4 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 400 тыс. рублей, его коллега – 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Двое их знакомых из коммерческой фирмы были приговорены к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательными сроками 2 года 6 месяцев со штрафами по 300 тыс. рублей каждому.

Кроме того, осужденные в солидарном порядке должны будут вернуть похищенные у вуза более 8,5 млн рублей.