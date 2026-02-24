Омск-Информ
Культура/Афиша

Создатель Дон Кихота Капралов готовит новую выставку в Омске

Известный скульптор показал работу над экспозицией.

Знаменитый омский скульптор Александр Капралов, создавший железного Дон Кихота возле ТЮЗа, готовится к новой выставке. Мастер показал новое изваяние, небольшую фигурку Кентавра.

Как пояснил Капралов «Омск-информу», эта работа – часть будущей выставки. Представить культурной публике новую экспозицию планируется ближе к лету.

– Эта работа небольшая, Кентавр, делается к выставке. Уже набирается достаточное количество для экспозиции. Это работа ради творчества. Сейчас нет заказов от города. Это мое дело, которым я занимаюсь всю жизнь, – сказал Капралов редакции.

Через 2–2,5 месяца скульптор вместе с сыном Святославом намерены сделать выставку в галерее на Карла Маркса.

