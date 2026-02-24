В Омске банковские работники не смогли уберечь женщину от мошенников

Клиентка показывала им дизайн-проект и уверяла, что кредит нужен для ремонта дома.

Жительница Омска лишилась крупной суммы денег, несмотря на усилия банковских работников, пытавшихся защитить ее от мошенников. Омичка даже пошла на обман, чтобы получить кредит, и отдала все деньги неизвестным.

Схема «развода» 47-летней жительницы Левобережья оказалась стандартной. Сначала ей поступил звонок от «сотрудника налоговой службы», который заявил, что пенсионный стаж женщины учтен не в полном объеме и предложил срочно явиться в ближайшее отделение ФНС. Далее омичке пришло СМС с кодом – якобы подтверждением номера электронной очереди. После этого ее буквально атаковали лжесотрудники различных ведомств: «Госуслуги», «ФСБ», «Росфинмониторинг», «Центральный банк».

– Звонившие в один голос запугивали: мошенники получили доступ к личным данным и планируют использовать имя потерпевшей для финансирования терроризма. За это предусмотрена уголовная ответственность, и, если не выполнить определенные действия, последует задержание и арест на 14 суток, – сообщили в полиции.

Женщина, естественно, испугалась за свою безопасность и будущее семьи и стала выполнять все инструкции злоумышленников. Первым делом она купила новый телефон, установила на него специальное приложение и перевела все свои сбережения на «безопасный счет». Сотрудники банка, куда она обратилась за кредитом, пытались защитить ее от мошенников, но омичка их не послушала: показывала клеркам дизайн-проекты и говорила, что деньги нужны ей на ремонт дома.

После этого женщина продала две машины и отправила вырученные деньги на неизвестные счета. Часть этих денег ушла на «оплату услуг неких агентов», которые якобы занимались процедурой декларирования.

В общей сложности омичка потеряла 4,8 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».