В Омске банковские работники не смогли уберечь женщину от мошенников

Жительница Омска лишилась крупной суммы денег, несмотря на усилия банковских работников, пытавшихся защитить ее от мошенников. Омичка даже пошла на обман, чтобы получить кредит, и отдала все деньги неизвестным.
Схема «развода» 47-летней жительницы Левобережья оказалась стандартной. Сначала ей поступил звонок от «сотрудника налоговой службы», который заявил, что пенсионный стаж женщины учтен не в полном объеме и предложил срочно явиться в ближайшее отделение ФНС. Далее омичке пришло СМС с кодом – якобы подтверждением номера электронной очереди. После этого ее буквально атаковали лжесотрудники различных ведомств: «Госуслуги», «ФСБ», «Росфинмониторинг», «Центральный банк».
– Звонившие в один голос запугивали: мошенники получили доступ к личным данным и планируют использовать имя потерпевшей для финансирования терроризма. За это предусмотрена уголовная ответственность, и, если не выполнить определенные действия, последует задержание и арест на 14 суток, – сообщили в полиции.
Женщина, естественно, испугалась за свою безопасность и будущее семьи и стала выполнять все инструкции злоумышленников. Первым делом она купила новый телефон, установила на него специальное приложение и перевела все свои сбережения на «безопасный счет». Сотрудники банка, куда она обратилась за кредитом, пытались защитить ее от мошенников, но омичка их не послушала: показывала клеркам дизайн-проекты и говорила, что деньги нужны ей на ремонт дома.
После этого женщина продала две машины и отправила вырученные деньги на неизвестные счета. Часть этих денег ушла на «оплату услуг неких агентов», которые якобы занимались процедурой декларирования.
В общей сложности омичка потеряла 4,8 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».