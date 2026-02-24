Стабилизация и технологический поворот: что будет с крупным бизнесом в 2026 году

Эксперт рассказал о прогнозах на текущий год и отметил точки перспектив роста.

Фото: Пресс-служба ВТБ

В 2026 году ожидается постепенная стабилизация большинства отраслей экономики. Снижение ключевой ставки до 13,5–14,5 % по базовому сценарию может поддержать инвестиционную активность и упростить планирование капитальных вложений.

Такую оценку озвучил руководитель профильного департамента ВТБ Дмитрий Средин на инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург».

По его словам, в ближайшие два – три года положительную динамику могут продемонстрировать несколько направлений. В энергетике ожидается модернизация действующих мощностей и строительство новой генерации, что поддержит энергомашиностроение и смежные отрасли. Сектор минеральных удобрений сохранит устойчивость и позиции в несырьевом экспорте.

Перспективы роста также связаны с развитием газохимии и производством полимеров – акцент делается на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, сохраняется спрос на инфраструктурное строительство и развитие логистики, включая крупные проекты государственно-частного партнерства.

– На горизонте десятилетия мы увидим экономику нового типа – более автономную, технологичную и интегрированную в собственные производственные и логистические цепочки, – отметил Дмитрий Средин. – Драйверами роста станут не столько отдельные отрасли, сколько технологии, формирующие новую промышленную и цифровую базу страны. Потребность в обновлении инфраструктуры и достижении технологического суверенитета сохранит фундаментальный характер и будет поддержана мерами государственной поддержки.

Ожидается, что ключевыми технологическими направлениями станут промышленная робототехника и автоматизация, аддитивные технологии (3D-печать), а также искусственный интеллект.