Более 600 студентов подвели итоги акции «Снежный десант РСО» в Омской области

Реализация проекта направлена на формирование интереса школьников к осознанному выбору профессионального пути, развитию трудовых навыков и вовлечению молодежи в социально значимые инициативы.

Фото: Омский областной студенческий отряд

В Омске на карьерном форуме «Труд Крут» завершилась Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО». В 2026 году в ней приняли участие свыше 600 студентов и школьников региона.

Акция проходила на территории города Омска и семи районов области. В течение сезона 15 отрядов добровольцев работали в Большеуковском, Тюкалинском, Шербакульском, Одесском, Таврическом, Горьковском и Калачинском районах. Бойцы оказали адресную помощь более чем 80 семьям, поддержали социальные учреждения и объекты инфраструктуры, проводили профориентационные встречи, спортивные и культурные мероприятия.

– Традиционно мы закрываем акцию «Снежный десант РСО» на территории Омской области, но продолжаем ее в рамках «Снежного десанта» руководителей региональных отделений, который стартует 20 февраля, а также запускаем «Международный десант РСО». Спасибо за труд, вы делаете наше движение лучше, и каждый, кто надевает «десантку», может быть уверен: мы вами гордимся! – поделился заместитель председателя Наблюдательного совета РСО, Алексей Потейко.

Лучшим по итогам сезона признан отряд «Сибирский характер», работавший в Таврическом районе. Среди школьных отрядов отмечены «Ленинградцы», которые оказывали шефскую помощь в Омске. Также были названы лучшие бойцы сезона-2026.

Фото: Омский областной студенческий отряд

– На форуме мы встретили нашу международную делегацию: Республику Беларусь, Республику Казахстан и Киргизскую республику, – рассказал руководитель (командир) Студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов. – Уже сегодня мы провели круглые столы с руководителями образовательных организаций, где сообщили, что Исилькульский район Омской области уже ждет приезд участников международного отряда «Снежного десанта РСО» «Братство». А далее ребята отправляются в район имени Магжана Жумабаева Республики Казахстан.

В рамках проекта также запланированы профориентационные активности для школьников в мессенджере MAX. Самых активных участников интерактивных программ ждут призы.

Организаторы подчеркивают, что реализация акции подтверждает устойчивый интерес молодежи к добровольческой и патриотической деятельности. Российские студенческие отряды остаются крупнейшим трудовым движением страны: с 1959 года через него прошли более 20 миллионов человек, а в 2024 году в составе движения работали свыше 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.