В Омске объявили в розыск скандального застройщика

Бывший председатель жилищно-строительного кооператива «Уют» признан виновным в мошенничестве.

omskinform.ru

В Омске объявлен в розыск бывший председатель жилищно-строительного кооператива «Уют», сообщили в областной прокуратуре. 64-летнего мужчину судили за мошенничество в особо крупном размере, но на оглашение приговора он не явился.

– Ввиду неявки осужденного в зал судебного заседания он объявлен в розыск, – отметили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении экс-председателя ЖСК «Уют» расследовалось по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он заключал с физическими и юридическими лицами паевые соглашения на покупку квартир в двух строящихся многоквартирных домах, а деньги оставлял себе.

– Переданные денежные средства, а также дорогостоящие автомобили и имущественные права в качестве оплаты за паи в кассу или на счет возглавляемого ЖСК не внес. При этом в целях введения в заблуждение выдал потерпевшим паевые соглашения и справки об оплате, которые не имели юридической силы, – сообщили в прокуратуре.

В общей сложности у 19 граждан и организаций было похищено около 21,5 млн рублей.

Суд приговорил фигуранта к 4 годам 6 месяцам общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, он должен возместить причиненный ущерб.