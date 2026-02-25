Эксперты назвали самого динамично развивающегося застройщика России по итогам 2025 года

В формуле расчета места в топ комплексно учитываются показатели объема стройки, ввода МКД, качества, соблюдения сроков ввода, выход в новые регионы и вывод в стройку новых проектов.

Фото: GloraX

Портал ЕРЗ.РФ опубликовал рейтинг девелоперов по динамике развития за 2025 год. Лидером стал GloraX, существенно усиливший позиции по ключевым показателям.

В основу рейтинга легла комплексная оценка по пяти критериям: позиции в топ по объему текущего строительства и вводу жилья в эксплуатацию, качеству жилых комплексов, числу регионов присутствия и количеству строящихся проектов.

GloraX

По итогам года первое место занял GloraX, набрав 55,19 балла. Компания продвинулась в федеральном топ по объему текущего строительства с 44-го на 20-е место, расширила географию строительства с 6 до 8 регионов и увеличила число строящихся проектов с 8 до 15.

Второе место с результатом 51,13 балла заняла ГК «ЮгСтройИнвест». Девелопер улучшил позиции по объему текущего строительства с 11-го на 5-е место, усилил показатели по качеству ЖК, сохранил высокие позиции по вводу жилья, а также расширил портфель проектов и регионов.

Третью строчку заняла ГК «Развитие» с результатом 50,99 балла. Компания поднялась в рейтинге по объему строительства в РФ, увеличила число регионов присутствия и нарастила количество реализуемых жилых комплексов.

В десятку также вошли «Унистрой», «Брусника», DOGMA, «Железно», ГК ССК, ГК «Надежда Девелопмент» и ДОНСТРОЙ.

Как отметил руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик, высокие позиции лидеров во многом связаны с активной региональной экспансией и выводом новых проектов в строительство и продажи.

Акционер GloraX Александр Андрианов подчеркнул, что достигнутый результат стал следствием системной реализации долгосрочной стратегии, масштабирования бизнеса и диверсификации регионального портфеля.

Полный список топ-50 застройщиков по динамике развития за 2025 год размещен на портале ЕРЗ.РФ.