Инсайдеры: в Омске попал под «уголовку» еще один депутат

Депутату Заксобрания от «Коммунистов России» Владимиру Казанину, по данным силовиков, вменяют мошенничество.

Фото: omskgorsovet.ru

В Омске возбудили уголовное дело в отношении еще одного депутата. По данным инсайдеров «Омск-информа», речь идет о депутате Заксобрания от партии «Коммунисты России» Владимире Казанине. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

– Казанина подозревают в мошенничестве, – заявил собеседник редакции в силовых кругах.

СУ СК по Омской области эту информацию официально не подтверждает, ссылаясь на тайну следствия. В то же время источник «Омск-информа» в политических кругах, хорошо знакомый с ситуацией, рассказал детали дела.

– Идут следственные действия, поэтому силовики не говорят об уголовном деле. По моим данным, Владимир Казанин мог фиктивно трудоустроить своего приятеля, бывшего председателя Совета непарламентских партий Евгения Долганева. Как и в случае с депутатом горсовета Инной Жицкой, ущерб исчисляется как минимум миллионом рублей, – пояснил собеседник редакции.

Скорее всего, депутату грозит условный срок, но мандата Казанин совершенно точно лишится.

Напомним, что 16 февраля вынесен приговор по аналогичному уголовному делу депутата Омского горсовета Инны Жицкой (Гомолко), экс-депутата областного Заксобрания Дарьи Бикмаевой и бывшего помощника депутата Евгения Толстопятова. Их признали виновными в мошенничестве. Как было доказано в суде, Жицкая договорилась с Бикмаевой, чтобы та фиктивно трудоустроила Толстопятова своим помощником. Последний получал зарплату, которую отдавал депутатам. Ущерб бюджету оценили в 1,8 млн рублей.

Жицкой дали 3,5 года условно со штрафом 150 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в органах власти и в системе местного самоуправления в течение двух лет.

Дарья Бикмаева получила три года условно. Также наложен запрет на занимание госдолжностей сроком на два года. Толстопятов также дали три года условного срока и штраф в размере 100 тыс. рублей.

Суд удовлетворил гражданский иск Заксобрания, осужденные должны будут вернуть 1,8 млн рублей.

Судя по всему, Казанину грозит та же участь: условный срок и потеря депутатского мандата.