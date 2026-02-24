У омской пенсионерки «по-честному» забрали все накопления

Бабушка думала, что продлевает банковский вклад, а на самом деле оформила договор страхования жизни.

omskinform.ru

Пожилая жительница Омска лишилась всех своих накоплений, подписав в банке не тот договор. Без ее ведома все деньги со счета были переведены в страховую компанию.

91-летняя жительница города на протяжении ряда лет имела вклад в «Почта Банке» и в июне 2024 года снова пришла в отделение для его продления. Сотрудник банка предложил клиентке оформить вклад под более высокий процент, она согласилась и подписала все документы, не вчитываясь в них из-за плохого зрения.

– Позже с помощью дочери женщина обнаружила, что вместо договора банковского вклада она подписала договор страхования жизни с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», а все ее сбережения в размере 482 500 рублей были переведены на счет страховой компании, – сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Семья потерявшей все сбережения бабушки наняла юриста и направила в суд иск к АО «Почта Банк» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». В ходе разбирательств суд принял во внимание преклонный возраст пенсионерки, наличие инвалидности и отсутствие у нее специальных познаний в финансовой сфере, признав, что договор страхования был заключен бабушкой под влиянием заблуждения относительно его природы.

– Было отмечено, что на протяжении многих лет женщина ежегодно переоформляла вклады в том же отделении банка, и процедура 2024 года, по ее словам, внешне ничем не отличалась от предыдущих, что не позволило ей своевременно распознать подмену понятий, – отметили в суде.

В итоге договор страхования с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» был признан недействительным, а в пользу пенсионерки взыскали 482 500 рублей. Решение устояло в Омском областном суде.