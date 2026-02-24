Атака беспилотников в Сочи задержала самолет до Омска

Вылет в сторону популярного российского курорта перенесли.

Фото: Freepik.com

Сегодня, 24 февраля, среди задержанных утренних рейсов оказался самолет из Сочи. Причина кроется в атаке беспилотников, которая продолжается со вчерашнего дня. Как явствует из онлайн-табло Омского аэропорта, борт из российского курорта должен был приземлиться в 7 утра. Но пока не может покинуть место отправления.

Соответственно, сдвинулся и вылет в обратном направлении. Вместо 8:05 рейс перенесли предварительно на 16:05.

Кроме того, с опозданием курсируют самолеты до Москву. А один рейс в Шереметьево авиакомпании «Победа» с отправлением в 7:05 и вовсе отменили.