·Общество

Котельные в Омске увеличили мощность из-за сильных морозов

В «Тепловой компании» готовы отреагировать на любую нештатную ситуацию.

АО «Тепловая компания» перешла на усиленный режим работы из-за пришедших в Омск морозов. На котельных предприятия увеличили мощность, а специалисты в режиме реального времени корректируют температурные графики для поддержания комфортной температуры в квартирах омичей.

Кроме того, как сообщили в компании, ведется круглосуточный мониторинг работы всего оборудования: котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей. Диспетчерская служба и круглосуточные ремонтные бригады готовы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.

– Все силы направлены на одну цель – надежное и бесперебойное теплоснабжение города в условиях низких температур, – отметили в «Тепловой компании».

Морозы продержатся в Омске до конца календарной зимы.

