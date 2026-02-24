Омское отделение ЛДПР наградило матерей бойцов СВО, ветеранов и волонтеров

Главным событием стало чествование ветеранов СВО, членов их семей и волонтеров Омской области.

Фото: Артем Мельников

В Омске прошел форум «Куем победу вместе», приуроченный ко Дню защитника Отечества. В рамках мероприятия состоялось вручение партийных медалей ветеранам СВО, их семьям и добровольцам.

Форум организовало Омское отделение ЛДПР. Центральным событием стало чествование участников специальной военной операции, матерей военнослужащих и волонтеров Омской области.

В торжественной обстановке были вручены партийные награды. Медаль «Мать солдата» получили женщины, чьи сыновья и внуки проявили мужество в ходе СВО. Наградой «За помощь СВО» отметили волонтеров, занимающихся сбором и отправкой гуманитарной помощи, изготовлением маскировочных сетей и поддержкой бойцов. Медаль «За освобождение Донбасса и Новороссии» вручили военнослужащим, а также представителям гражданского персонала – медикам, водителям и техническим специалистам.

Фото: Артем Мельников

По словам и.о. координатора Омского отделения ЛДПР Сергея Ширяева, форум и церемония награждения стали способом выразить благодарность тем, кто защищает страну на передовой и в тылу.

Кроме того, участники мероприятия поддержали инициативу председателя партии Леонида Слуцкого о введении единого федерального стандарта, предусматривающего равные выплаты и льготы для ветеранов СВО и их семей по всей стране.