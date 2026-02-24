Омск-Информ
·Спорт

Судьи устроили скандальную алковечеринку после матча «Омских Крыльев»

Арбитр КХЛ Мирослав Скугарев замечен на скабрезном видео.

Арбитр КХЛ и лучший линейный судья ВХЛ прошлого сезона, а также сын известного российского нападающего Дмитрия Скугарева, Мирослав Скугарев, засветился в «пьяном» скандале. По данным телеграм-канала SHOT, после матча ВХЛ в Норильске между командой «Норильск» и «Омскими Крыльями» хоккейные судьи злоупотребили алкоголем и устроили вакханалию.

В частности, Мирослав подшофе снял ролик с неприличными жестами с клюшкой на фоне джерси питерского «СКА». По этическим соображениям «Омск-информ» не может его показать.

Скабрезное видео разлетелось по Сети. Федерация хоккея России отстранила арбитров за непристойное поведение.

