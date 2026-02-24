Хоценко упростил оформление путевок в лагеря для семей ветеранов боевых действий

По решению губернатора Виталия Хоценко подать заявление на получение детской путевки теперь можно через МФЦ. Изменения направлены на повышение доступности меры поддержки.

Фото: Сергей Мельников

В Омской области скорректирован порядок организации летнего отдыха детей ветеранов боевых действий, а также погибших и пропавших без вести участников боевых действий. Соответствующее решение принято по поручению Виталия Хоценко.

Теперь заявления и пакет документов на получение путевок в детские лагеря и санатории принимаются через многофункциональные центры. Это позволит сократить административные процедуры и сделать оформление более удобным для семей.

Изменения стали возможны после заключения соглашения между МФЦ и дирекцией программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних. МФЦ принимает документы и направляет их в профильную дирекцию не позднее следующего дня. Решение о предоставлении путевки и ее выдача остаются за дирекцией.

Финансирование осуществляется за счет областного бюджета. Предусмотрена полная оплата стоимости путевок: до 17 787 рублей – в загородные лагеря и до 18 228 рублей – в санатории. В 2026 году на реализацию меры поддержки планируется направить более 11,5 млн рублей.