ПСБ запустил в Омске новый тариф на эквайринг для бизнеса

Предпринимателям с оборотом от 100 тысяч рублей в месяц на один терминал доступно новое предложение с комбинированной комиссией и возможностью подключения онлайн.

Фото: Банк ПСБ

ПСБ в Омске представил тариф «Комбинированный»* для компаний с ежемесячным оборотом свыше 100 тысяч рублей на терминал. Предложение доступно как действующим, так и новым клиентам банка.

По условиям тарифа комиссия за торговый эквайринг включает процент от суммы платежа и фиксированную плату. Размер процентной ставки и фиксированной части зависит от сферы деятельности компании.

Для медицинских учреждений, принимающих оплату по электронным сертификатам, предусмотрены особые условия: комиссия включает только процентную ставку без фиксированной платы.

– Предприниматели выбирают финансовые решения, которые помогают оптимизировать расходы, – отметила Арина Матвиенко, руководитель отдела массового сегмента ПСБ в Омске. – Новый тариф разработан с учетом этого запроса и позволяет малому бизнесу снизить затраты на эквайринг за счет комиссий ниже среднерыночных.

Подключить эквайринг можно дистанционно – достаточно оставить заявку на сайте банка. Терминалы предоставляются бесплатно в аренду, также подключается приложение для контроля оборотов. Клиенты, подключившие сервис быстрых зачислений, могут получать выручку до трех раз в день – средства поступают на счет организации в день проведения операции.

Получить дополнительную информацию можно в офисе ПСБ в Омске по адресу: Газетный переулок, 8 / ул. К. Либкнехта, 24, тел.: 8 (3812) 29-28-52, 8-906-919-74-91.

* Комиссия за торговый эквайринг по тарифному плану «Комбинированный» состоит из процентной ставки от суммы платежа и фиксированной суммы. По тарифу установлены минимальные суммы платежа. Размеры процентной ставки, фиксированной суммы и минимальной суммы платежа зависят от сферы деятельности клиента, тарифы указаны на сайте psbank.ru. Предусмотрена фиксированная комиссия 990 рублей за терминал при неподдержании оборота 100 000 рублей по терминалу в предыдущем месяце. Фиксированная комиссия не взимается в месяц установки терминала и при подключении технологии SoftPos. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Подробная информация на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333-25-50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка.