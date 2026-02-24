Омская область вошла в число регионов с самой дешевой картошкой

В России проанализировали данные статистики по ценам на картофель.

Эксперты агентства «РИА Новости» составили рейтинг регионов с самым дешевым картофелем. В январе он меньше всего стоил в Мордовии, всего 32 рубля за кг. На втором месте – Брянская область с 33 рублями за кг, на третьем – Башкирия с 35 рублями за кг.

Далее в рейтинге идут Пензенская (35,3 рубля за кг), Смоленская (35,4 рубля за кг) и Нижегородская области (36,3 рубля за кг), а также Чувашия и Курская область – по 36,4 рубля за килограмм «второго хлеба». В Омской области за килограмм картошки просили 36,8 рубля, в Республике Марий Эл – 37,2 рубля. Топ-10 регионов с самым доступным картофелем замыкает Костромская область – 37,4 рубля за кг.

В Москве картошка стоит 54,6 рубля, в Санкт-Петербурге – 50,5 рубля.