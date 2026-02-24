«Руки Вверх» заработали более 56 млн рублей за концерт в Омске на 23 февраля

Российские звезды неплохо получили за концерты в праздники.

Традиционно в праздничные дни концертные площадки городов заполняют звездные исполнители, чтобы увидеть кумиров и услышать их песни, россияне готовы тратить миллионы. Сколько звезды заработали в День защитника Отечества, посчитало агентство «Ура.ру».

Так, на концерт группы «Руки Вверх» в Омске еще до 23 февраля было распродано 11 тыс. билетов на 55,8 млн рублей, при этом в расчет не включили места на танцполе и в VIP-лож. Солист группы Сергей Жуков выступал в «G-Drive Арене» вместимостью в 12 000 зрителей. Концерт в Омске стал частью масштабного тура коллектива.

Леонид Агутин пел в Тольятти на площадке «Лада Арена», она рассчитана на 6 000 зрителей. При sold out выручка составила около 38 млн рублей.

Полина Гагарина выступала во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске, также при полном аншлаге. Площадка вмещает 4 000 зрителей. Гагарина заработает на брянском зрителе почти 22 млн рублей.

Сергей Лазарев пел в ДК «Аксион» в Ижевске, все билеты были проданы заранее. Зал рассчитан на 992 места. Концерт входит в тур артиста, на котором он вместе с командой заработает более 80 млн рублей.

Баста спел в Рязани во Дворце спорта «Олимпийский», площадка рассчитана на 3 000 зрителей. Общая выручка от продажи билетов может составить почти 23 млн рублей.