Омский скульптор готовит памятник режиссеру Балабанову в Екатеринбурге

Монумент культовому режиссеру будет открыт в мае 2026 года.

https://екатеринбург.рф/news/98011-opredelen-pobeditel-konkursa-eskizov-pamyatnika-balabanovu

Омский скульптор Мейрам Баймуханов стал автором памятника культовому режиссеру Алексею Балабанову, который будет установлен в Екатеринбурге. На свердловской киностудии Балабанов начинал свой творческий путь.

В интерпретации омского скульптора режиссер изображен сидящим в пустом вагоне трамвая. Как рассказал Баймуханов, творческая часть подходит к завершению, сейчас идет проработка архитектурного, конструктивного и инженерного решений объекта.

– Ездили в литейный цех, чтобы посмотреть на работы по созданию памятника режиссеру Алексею Балабанову, – цитирует агентство «Ура.ру» архитектурное бюро Isaev Architects.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Широкую известность режиссеру принесли картины «Брат» (1997, 18+) и «Брат 2» (2000, 18+), ставшие культурным феноменом.

