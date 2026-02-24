Судебные приставы разыскивают имущество экс-игрока омского «Авангарда» Ивана Телегина

В сумму задолженности входят в том числе алиментные обязательства перед бывшей супругой, заслуженной артисткой России Пелагеей.

Hawk.ru

Неоплаченные долги известного российского хоккеиста, олимпийского чемпиона Ивана Телегина, общая сумма которых превышает 71,3 млн рублей, стали поводом для розыска его имущества. Как сообщается на Сhampionat.com, проводит его Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов московского ГУ ФССП.

При этом не уточняется, какое именно имущество ищут приставы, но в их перечень входит и задолженность, которая образовалась перед бывшей супругой Телегина - заслуженной артисткой России Пелагеей.

Напомним, что Иван Телегин является заслуженным мастером спорта России. Он - чемпион Олимпийских игр 2018 года, а также трижды бронзовый призер чемпионатов мира и победитель Кубка Гагарина. Последним клубом в его карьере был омский «Авангард» (с 2021 по 2024 год). В мае 2025 года Телегин стал спортивным директором следж-хоккейной команды «Югра».