Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На последней неделе февраля по Омску ударят суровые морозы

Существенного потепления синоптики ждут только с приходом марта, однако вместе с ним придут сильные снегопады.

В Омске на последней неделе февраля ожидается резкое похолодание - температура воздуха в ночные часы опустится ниже -30°. Во вторник, 24 февраля, температура воздуха продолжит понижаться и составит ночью -30…-35°, местами до -40°, днем -20…-25. Ветер будет северный 2-7 м/с, потом изменит направление на северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Без существенных осадков, местами изморозь. На дорогах гололедица.

25 февраля будет без существенных осадков, местами туман, изморозь. Температура ночью -30…-35°, местами до -42°, днем -20…-25°. 26 февраля температура ночью -27…-32°, местами -35…-40°, днем -20…-25°. Гололедица.

·Общество

На последней неделе февраля по Омску ударят суровые морозы

Существенного потепления синоптики ждут только с приходом марта, однако вместе с ним придут сильные снегопады.

В Омске на последней неделе февраля ожидается резкое похолодание - температура воздуха в ночные часы опустится ниже -30°. Во вторник, 24 февраля, температура воздуха продолжит понижаться и составит ночью -30…-35°, местами до -40°, днем -20…-25. Ветер будет северный 2-7 м/с, потом изменит направление на северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Без существенных осадков, местами изморозь. На дорогах гололедица.

25 февраля будет без существенных осадков, местами туман, изморозь. Температура ночью -30…-35°, местами до -42°, днем -20…-25°. 26 февраля температура ночью -27…-32°, местами -35…-40°, днем -20…-25°. Гололедица.