Есть пострадавшие: в Омске произошла массовая авария

Столкнулись несколько автомобилей.

Фото: vk.com/inci55

Сегодня на 4-й Рабочей улице в Омске случилось ДТП. Как сообщают очевидцы, возле остановки «Дом дружбы» столкнулись четыре автомобиля. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.

По предварительным данным ГИБДД, 44-летняя женщина на Hyundai не предоставила преимущество автомобилю Volkswagen при выезде с прилегающей территории. Машины столкнулись, а потом их отбросило на другие автомобили.

В результате пострадали 44-летняя женщина на Hyundai и ее 9-летняя пассажирка. Также медицинская помощь понадобилась 31-летнему водителю Volkswagen.

