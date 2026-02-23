В Омской области внезапно подорожал хлеб

Цены выросли и на ржаные, и на пшеничные изделия.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

По данным Росстата, в Омской области снова подорожал хлеб. С 9 по 16 февраля цена на килограмм ржаного и ржано-пшеничного хлеба выросла на 90 копеек. Теперь хлеб стоит 88,42 рубля.

Килограмм хлеба из пшеничной муки за неделю подорожал на 1,64 рубля. Теперь он стоит 108,84 рубля.

Ранее сообщалось, что хлеб подешевел в Омске в январе. Также дешевле стали гречневая крупа, сахар и куриные яйца. Однако некоторые продукты выросли в цене.