Омский подросток угодил под колеса автомобиля

Он получил травмы.

Сегодня на улице Лермонтова в Омске случилось ДТП. Как сообщили в ГИБДД, около 14:40 24-летний мужчина на автомобиле Haval сбил 13-летнего мальчика.

Ребенок в момент аварии переходил дорогу в неположенном месте неподалеку от здания № 99. Он с травмами попал в больницу.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются автоинспекторы.

