За отвагу в боях: Путин наградил медалью жителя Омской области

Он участвует в боях с 2022 года.

Фото: vk.com/edromoskal

Президент Владимир Путин наградил медалью Суворова участника спецоперации из Омской области. Награду за личное мужество и отвагу, проявленные в боях 2024 и 2025 года, получил житель села Екатериновка Москаленского района Павел Будко.

Как сообщает москаленское отделение «Единой России», Павел Будко в 2022 году пошел на СВО добровольцем.

Меда‌ль Суво‌рова – государственная награда Российской Федерации, которая носит имя русского полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Учреждена Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных наградах Российской Федерации».

Отметим, что награду получили и другие москаленцы.