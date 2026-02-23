Из-за коммунальной аварии парковка омского ТЦ покрылась льдом

Очевидцы поделились кадрами с места ЧП.

Фото: t.me/chp_55

Вчера около торгового центра «МЕГА» в Омске произошла коммунальная авария. Подземную парковку залило водой, которая из-за морозов превратилась в лед. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Отметим, что сегодня коммунальная авария также произошла по адресу Камерный переулок, 36б. Водой из теплотрассы заливает двор.

Ранее также сообщалось, что в морозы омичи вновь остались без отопления. Причиной стала также коммунальная авария.