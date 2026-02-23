Омский капитан вновь отправился в кругосветку на яхте

Во время путешествия он дважды покидал судно.

Фото: vk.com/id47357860

Омич Сергей Щербаков вновь отправился на борт яхты «Fraternidade», которая совершает кругосветное путешествие. Еще 9 февраля капитан вылетел из Омска в Москву, а оттуда в Рио-де-Жанейро.

До 7 сентября российские члены экипажа участвовали в экспедиции, но после Анадыря отправились в Омск. За время экспедиции Сергей Щербаков дважды покидал борт.

Как сообщает пресс-служба минспорта, российско-бразильское кругосветное путешествие началось 12 апреля и продлится 11 месяцев. Его маршрут связывает арктический мыс Челюскин и антарктический мыс Горн.

– Для меня это уже третья кругосветная экспедиция, для Алейшо – шестая. Уникальность этой экспедиции еще и в том, что она стала живым мостом между континентами, олицетворяя дружбу между Россией и Бразилией и продвижение идей БРИКС по планете, – отметил Щербаков.

Вчера экспедиции оставалось преодолеть еще 100 миль до Салвадора. Финиш планируется в 10:00 28 февраля у центральной набережной Салвадора.