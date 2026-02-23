Омск-Информ
·Происшествия

Омич погиб в пожаре накануне праздника

Возгорание произошло посреди дня.

Вчера, 22 февраля, в Называевском районе произошел пожар. В 15:24 вспыхнул частный дом.

На место выехали шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Им помогали специалисты пожарно-спасательной службы Омской области. Все вместе они ликвидировали открытое горение уже в 16:39.

В пожаре погиб мужчина.

Площадь пожара составила 48 кв. м. Его причины выясняют дознаватели.

