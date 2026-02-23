Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Платья за миллион: омская компания патентует фешен-бренд

Он будет называться именем омского дизайнера.

В феврале омская компания «Легалайз» подала заявку на регистрацию товарного знака Galina Podzolko. Это бренд платьев от дизайнера Галины Подзолко.

Компания «Легалайз» существует с 2006 года. С 2024 года ее совладельцем вместе с Подзолко стал Андрей Сергеев.

Отметим, что некоторые платья от Подзолко стоят почти миллион рублей. Их покупали итальянская актриса Орнелла Мути, телеведущая и модель Виктория Лопырева, актриса и певица Настасья Самбурская, член Общественной палаты Вологодской области Виктория Шелягова, а также музыкальный продюсер Яна Рудковская.

