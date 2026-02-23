Омск-Информ
·Происшествия

Молодой омич потерял свои деньги из-за мошенников

Он думал, что зарабатывает.

За минувшие сутки в омскую полицию поступило 877 сообщений о преступлениях и происшествиях. Возбуждено 23 уголовных дела.

Пять человек заявили о том, что стали жертвами мошенников. Например, 25-летний житель Кировского округа потерял 75 тыс. рублей. Молодой человек хотел заработать на ставках, но переводил деньги потерпевший с криптокошелька в неизвестном направлении.

Полиция разыскивает преступников.

