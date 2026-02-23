Задержки до 7 часов: в Омском аэропорту откладывают рейсы в столицу

С опозданием отправились или отправятся сразу 7 рейсов.

Omskinform.ru

Сегодня из Омского аэропорта снова не смогли вовремя вылететь самолеты. Задержки составили от нескольких минут до 7 часов.

Рейс в Санкт-Петербург, который планировался в 5:10, стартовал в 5:57. Рейсы в Москву (Домодедово) сдвинулись с 6:25 и 6:35 на 9:00 и 9:08.

Рейс в Казань вместо 6:25 отправится в 14:05. А рейсы в Москву (Шереметьево) с 7:05 и 8:05 отложили на 11:35 и 8:55.

Отметим, что самолеты под эти рейсы и в Омск прибыли с опозданием.