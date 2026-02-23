Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Самый холодный день впереди: синоптики рассказали о погоде в Омске на 23 февраля

В регионе будет холодно.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 23 февраля в Омской области будет холодно. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах –20...–25 градусов.

Местами в регионе возможен небольшой снег. Порывы ветра кое-где будут достигать 15–18 м/c. В отдельных районах эти явления совпадут и превратятся в метель.

Отметим, что в понедельник будет еще холоднее. Дневная температура будет опускаться до –22...–27 градусов.

·Общество

Самый холодный день впереди: синоптики рассказали о погоде в Омске на 23 февраля

В регионе будет холодно.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 23 февраля в Омской области будет холодно. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах –20...–25 градусов.

Местами в регионе возможен небольшой снег. Порывы ветра кое-где будут достигать 15–18 м/c. В отдельных районах эти явления совпадут и превратятся в метель.

Отметим, что в понедельник будет еще холоднее. Дневная температура будет опускаться до –22...–27 градусов.