·Промышленность

Владелец горнолыжного комплекса в Омске обзавелся пивзаводом

Иван Кошуков взял предприятие в Любино.

Сменился владелец Любинского пивзавода в Омской области. По данным «СуперОмска», ссылающегося на Единый государственный реестр юридических лиц, им стал Иван Кошуков.

Предприниматель уже владеет 100 % долей в ООО «Сапфир» – горнолыжный комплекс в Советском парке Омска.

Пивзавод основан в 2000 году. Предприятие в разные годы регистрировали то в Барабинске, то в Кургане. Сейчас ему вернулась прописка в поселке Любинском. Сейчас предприятие показывает минусовую прибылью.

