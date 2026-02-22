Омск-Информ
·Происшествия

Под Омском женщина на иномарке врезалась в подростка с тюбингом

Школьнику понадобилась медицинская помощь.

 

Сегодня, 22 февраля, 11-летний школьник пострадал в ДТП в Калачинском районе Омской области. Об аварии стало известно в 12:20 часов.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 33-летняя женщина на «рено» наехала на подростка с тюбингом в руках. Ребенок шел в попутном направлении.

В результате подростку понадобилась помощь медиков. Правда, после осмотра его отпустили домой.

Окончательно обстоятельства аварии станут известны после проверки.

