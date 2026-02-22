«Вышли покататься»: Ги Буше с трудом сдержал ярость поражения

Главный тренер признался, что не может объяснить слабую игру команды.

Сегодня, 22 февраля, после матча с «Амуром» главный тренер «Авангарда» Ги Буше с трудом сдерживал ярость от поражения. Омичи проиграли хабаровчанам со счетом 3:4.

Наставник не стал комментировать игру команды, едва ответив на вопросы по игре.

– Мы слишком мягко сыграли, во втором периоде мы вышли покататься. У меня нет объяснений, почему мы так слабо играли, – сказал канадский специалист.

Ги Буше высказался и о многочисленных рикошетах, прилетевших защитнику Джозефу Чеккони, капитану Дамиру Шарипзянову. Удар шайбой в лицо получил и нападающий Эндрю Потуральски.

– Хоккей – силовая игра. Если боишься, что тебе прилетит, иди в настольный теннис. Но и там тебе может мячиком прилететь, – сказал Буше.

Отметим, что после игры с «Амуром» «Авангард» удержал второе место Востока с 84 очками.