«Авангарду» не удалось повторить победу над «Амуром»

Омичи пытались отыграться, но безрезультатно.

Фото: hawk.ru

В сегодняшнем домашнем матче «Авангард» уступил «Амуру» со счетом 3:4.

В первом периоде омичи, едва оказавшись в меньшинстве, пропустили шайбу от хабаровчан. Однако омичам удается вырваться вперед. Сначала шайбу забросил Эндрю Потуральски. Потом первый гол в КХЛ забил защитник Джозеф Чеккони.

Во втором отрезке «Амур» вырвался вперед, забросив две шайбы Андрею Мишурову. А в третьем периоде гости забросили четвертый гол. «Авангард» пытался отыграться, снял вратаря, но шайба от Дамира Шарипзянова не спасла положение. Итоговый счет составил 3:4 в пользу хабаровчан.

Повторить победу от 13 февраля над гостями омичам не удалось.

Следующий матч «ястребов» состоится на выезде в Екатеринбурге с «Автомобилистом» 24 февраля.