Омичи установили рекорд по пробкам и очередям за бесплатными блинами

Горожане традиционно с размахом отметили Масленицу.

Фото: Freepik.com

Омичи выстроились в огромные очереди за блинами на Любинском проспекте во время празднования Масленицы. Там собирались съесть 2026 блинов с припеком и выпить 10 тысяч кружек чалдонского чая (0+).

Но по факту горожане установили рекорд по очередям, создав живые заторы в надежде урвать бесплатный блин.

А вот в другой праздничной локации, на «Зеленом острове», образовались заторы из легковушек, желающих отпраздновать мероприятие. Прилегающие к Красному Пути улицы 2-я Затонская, 6-я Северная и даже Березовая уже несколько часов забиты личным автотранспортом.

Фото: yandex.ru/maps

Всего основных локаций для гуляний в городе три: Любинский проспект, «Омская крепость» и «Зеленый остров».