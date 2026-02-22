ВИП-блины, «живое» чучело и обливания моржей: в Омске с размахом гуляют Масленицу

В городе сделали три основные локации для праздника.

Фото: t.me/omsk_putevoditel

Сегодня, 22 февраля, омичи с размахом празднуют Масленицу. Причем гулянья проходят не только в городе, но и в районах области.

В Омске образовались три праздничных центра. Так, в парке «Вокруг света» основным мероприятием стало шоу моржей с обливанием ледяной водой. Помимо этого, гости смогли отведать блинов, шашлыка и плова, посоревноваться в силе, залезть на ледяной столб. Финалом праздника станет сожжение Масленицы.

На «Пешеходном Любинском» своя атмосфера. На мероприятии с изготовлением блинов уже отметились первые лица региона. Гостям раздали 2026 «сердечных» гречневых блинов с припеком. Для всех желающих изготовили 10 000 порций чая «Чалдоны» с рябиной, черемухой, гречкой и гранулами меда.

Фото: t.me/omsk_putevoditel

В «Омской крепости», где установлено 16-метровое чучело Масленицы, провели традиционные забавы: перетягивания канатов и бои в мешках, а на главной сцене прошел концерт. На этой площадке также побывали и угостились мэр и губернатор. Кстати, чучело сжигать не будут, а проведут вокруг него хоровод.