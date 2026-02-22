Спецпосланник президента США Уиткофф анонсировал «хорошие новости» по миру на Украине

Американская сторона предложила России и Украине некоторые варианты по урегулированию конфликта.

Фото: kremlin.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сделал ободряющее заявление по урегулированию конфликта на Украине. Американская сторона предложила России и Украине «некоторые варианты». Об этом Уиткофф сказал в интервью на Fox News.

Переговорщик выразил надежду, что, возможно, эти усилия приведут к саммиту между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшие три недели.

– Мы с Джаредом надеемся, что предложили обеим сторонам некоторые варианты, которые объединят их в ближайшие три недели и, возможно, даже приведут к саммиту между Зеленским и президентом Путиным. В какой-то момент это может оказаться трехсторонней встречей с президентом. Посмотрим. <...> Так что, надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости, – отметил Уиткофф.

Кроме того, спецпосланник заявил, что Путин во время встреч всегда был честен с ним.

Уиткофф и Кушнер 17 февраля провели сразу два раунда переговоров в Женеве – по иранской ядерной программе и по вопросу украинского урегулирования.