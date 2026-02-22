На СВО погиб представленный к награде учитель физкультуры из Омской области

Прощание состоится завтра, 23 февраля.

Фото: t.me/ustishim

На Специальной военной операции погиб учитель физкультуры Евгений Шарыпов из поселка Скородум Усть-Ишимского района Омской области. Как уточнили в администрации района, прощание с бойцом состоится завтра, 23 февраля, у памятника Солдату-победителю в поселке.

Евгений Шарыпов родился 10 апреля 1998 года в поселке Скородум. Окончил Скородумскую среднюю школу, а затем Тарский индустриально -педагогический колледж. Получил профессию педагога по физической культуре и спорту.

22 октября 2024 года он подписал контракт и проходил службу в звании рядового. За выполнение боевых задач, был представлен к награде.

Погиб 31 января 2025 года, при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Место гибели солдата не приводится.