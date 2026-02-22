Омск-Информ
·Происшествия

Остались одни угли: в Омской области сельчанин сгорел заживо в своем доме

Пламя тушили несколько часов.

Вчера, 21 февраля, в Шербакульском районе Омской области во время пожара в собственном доме погиб его хозяин. О возгорании стало известно в 18:45.

Пламя охватило частный дом по всей площади. Возгорание ликвидировали 4 спасателя, задействовав единицу техники. К работе привлекли специалистов Пожарно-спасательной службы Омской области.

Открытое горение ликвидировали в 21:43. На пепелище обнаружили тело погибшего мужчины.

Сейчас дознаватели выясняют причину возгорания.

