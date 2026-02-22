В Госдуме обнародовали, кому из омичей с 1 марта удвоят пенсии

Повышения коснутся жителей региона, достигших 80-летнего возраста.

С 1 марта нынешнего года в России собираются удвоить пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста. Изменения коснутся и омичей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб агентству Lenta.ru.

Предполагается, что базовая часть вырастет до 19 169,38 рубля. Подавать дополнительные заявления не требуется. Индексация произойдет автоматически.

Других изменений в пенсионных выплатах с 1 марта не предусмотрено. Она также напомнила, что с 1 января уже состоялась плановая индексация страховых пенсий для 38 миллионов граждан. С 1 февраля были внесены изменения в социальные выплаты, в результате чего более 40 видов пособий увеличились на 5,6 %.

Кроме того, с 1 апреля текущего года на 6,8 % вырастут социальные пенсии, которые затронут почти 4,5 миллиона россиян.