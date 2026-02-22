Худрук Омского симфонического оркестра рассказал, как таксист спас концерт в Казани

Дмитрий Васильев рассказал, что забыл дома паспорт. Оставалось 20 минут до конца регистрации.

Фото: omfil.ru

Художественный руководитель и главный дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев поделился совершенно удивительной историей со своего тура в Казань. Там артист собирался выступить с оркестрами Казани и Нижнего Новгорода. Но забыл дома паспорт. И понял это за 20 минут до конца регистрации.

Как пояснил Васильев, он поймал на стоянке первое попавшееся такси.

– Шансов успеть доехать до дома, подняться на 9-й этаж, спуститься, доехать обратно, пройти досмотр на входе менее чем за 20 минут у меня практически не было. Парень, который вез меня, не мог разогнаться там, где висят камеры. Зато там, где их нет… Руслан, так зовут нашего героя, на свой страх и риск сделал невозможное ради совершенно незнакомого ему и чужого человека, – поведал захватывающие подробности этой дорожной истории Васильев.

В итоге прославленный худрук прибежал к стойке за несколько секунд до времени окончания регистрации.

Фото: vk.com/id378971409

– Сразу же после того, как мне был вручен посадочный, стойка закрылась. Пару минут я еще стоял и не мог поверить, что успел, – отметил Васильев.

В Казани концерт омских артистов ожидали успех и полный зал. А Руслану по приезде в Казань Дмитрий Васильев написал слова благодарности, сообщил, что успел и перевел ему дополнительную сумму в качестве премии.