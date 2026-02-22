Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» готовится одолеть «Амур» в «блинном» матче

Омичей ждет домашняя игра.

Сегодня, 22 февраля, на «G-Drive Арене» в Омске «Авангард» примет хабаровский «Амур».

Предыдущая встреча на Дальнем Востоке 13 февраля закончилась победой «ястребов» со счетом 6:2.

Всех гостей арены ждет празднование Масленицы. Поэтому игра получила название «блинный» матч.

На данный момент в таблице регулярного чемпионата КХЛ «Восток» омичи занимают второе место, хабаровчане –девятые.

·Спорт

«Авангард» готовится одолеть «Амур» в «блинном» матче

Омичей ждет домашняя игра.

Сегодня, 22 февраля, на «G-Drive Арене» в Омске «Авангард» примет хабаровский «Амур».

Предыдущая встреча на Дальнем Востоке 13 февраля закончилась победой «ястребов» со счетом 6:2.

Всех гостей арены ждет празднование Масленицы. Поэтому игра получила название «блинный» матч.

На данный момент в таблице регулярного чемпионата КХЛ «Восток» омичи занимают второе место, хабаровчане –девятые.