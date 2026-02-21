Легендарный экс-нападающий «Авангарда» Ягр заявил о завершении игровой карьеры

Хоккеист признался, что для возвращения ему нужно стать на 15 лет моложе.

Фото: hawk.ru

Легендарный экс-хоккеист «Авангарда» Яромир Ягр заявил о завершении профессиональной карьеры. По словам форварда, для того чтобы ему вернуться на лед, он должен стать на 15 лет моложе.

– Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Бог должен войти в меня и сделать меня на пятнадцать лет моложе. Иногда я катаюсь на коньках, но во время Олимпиады я растолстел: ничего не делал, только ел и смотрел телевизор, поэтому прибавил 45 фунтов, – цитирует игрока «Hokej.cz».

Ягр подчеркнул, что движение для него по-прежнему важно, поскольку связано с дисциплиной, но самое трудное – тренироваться без необходимости. Сейчас он поддерживает форму, однако тренировки уже не направлены на подготовку к играм.

Напомним, чешский нападающий выступал за омский «Авангард» в 2004–2005 и 2008–2011 годах, помог команде завоевать Кубок Континента и завоевал сердца местных болельщиков. В последний раз он присутствовал на матче клуба как зритель в ноябре 2020 года – на игру, посвященную 70-летию омского хоккея, Ягра пригласили в Москву.