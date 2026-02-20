На форуме «Единой России» в Екатеринбурге подвели итоги реализации народной программы в промышленности

В обновленную редакцию партийного документа планируется включить отдельный блок, посвященный развитию промышленности и укреплению технологического суверенитета.

Фото: «Единая Россия»

Вопросы развития промышленного комплекса обсудили на первом окружном отчетно-программном форуме «Есть результат!», который прошел накануне в Екатеринбурге. Правительство представило отчет о выполнении народной программы партии в этой сфере.

В работе форума приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, первый вице-премьер Денис Мантуров, а также представители регионов Уральского федерального округа, депутаты Госдумы, сенаторы, координаторы партийных проектов и эксперты.

Открывая пленарное заседание, Дмитрий Медведев отметил, что партия принимала участие в разработке ключевых решений по поддержке промышленности. По его словам, в ходе реализации народной программы удалось обеспечить устойчивость экономики и выполнить социальные обязательства перед гражданами.

– При поддержке партии обновляется инфраструктура городов и сел, строятся и ремонтируются школы и детские сады, – подчеркнул он. – Созданы стимулы для импортозамещения и роста промышленного производства.

Медведев добавил, что в новую редакцию народной программы впервые будет включен раздел о дальнейшем развитии промышленности. Кроме того, стартовал масштабный сбор предложений от жителей – с этой программой партия осенью намерена участвовать в выборах в Госдуму. Для этого запущен сайт естьрезультат.рф. Поступившие инициативы проанализирует экспертный совет, после чего будет проведен финансовый расчет их реализации. Итоги работы представят на съезде партии в августе.

Фото: «Единая Россия»

– Блок развития промышленности в новой программе займет особое место, фактически с него начинается работа над документом, – отметил Владимир Якушев. – Укрепляя производства, внедряя инновации, поддерживая отечественных производителей, мы формируем прочный фундамент для развития страны, ее лидерства на мировой арене и, конечно, повышения качества жизни наших граждан.

В партии подчеркивают, что «Единая Россия» – единственная политическая сила, открыто отчитывающаяся о реализации программы, с которой победила на выборах. С момента принятия документа в 2021 году на задачи промышленного комплекса направлено более 300 млрд рублей инвестиций. При участии партии создан специальный Центр беспилотных систем и технологий, оказывается поддержка правительству в развитии оборонно-промышленного комплекса.

– Координация с коллегией Военно-промышленной комиссии и ведущими предприятиями позволяет оперативно обеспечивать первоочередные потребности фронта, – заявил Денис Мантуров. – Заделы, которые сформированы в обрабатывающей промышленности, содействуют достижению национальных целей, обозначенных в указе президента.

В рамках форума также состоялись шесть круглых столов, где участники представили предложения для новой народной программы. В центре внимания – развитие кадрового потенциала отрасли и поддержка российских производителей.