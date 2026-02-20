Крупный бизнес обеспечивает 3/4 ВВП России

Эксперты ожидают, что в 2026 году этот тренд в экономике только усилится.

Nana Banana AI

На долю крупных компаний сегодня приходится более 75 % валового внутреннего продукта страны. По оценке ВТБ, в 2026 году их роль в экономике может усилиться на фоне технологической трансформации, локализации и выхода на новые рынки.

Как отметил на инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» руководитель профильного департамента ВТБ Дмитрий Средин, бизнесу предстоит работать в условиях совокупности факторов – от высокой стоимости капитала и снижения маржинальности до ускорения технологической конкуренции и роста инвестиционных потребностей.

– Крупный бизнес сегодня работает в условиях многослойной трансформации, – подчеркнул он. – Побеждают те компании, которые способны одновременно управлять операционной эффективностью, инвестировать в технологии и выстраивать новые международные связи. Мы оказываем поддержку своим клиентам в реализации каждой из этих возможностей – от стратегического консалтинга до создания индивидуальных решений для проведения расчетов с контрагентами в новых странах для российского экспорта.

Среди ключевых направлений развития – масштабное внедрение искусственного интеллекта и роботизации, перестройка цепочек поставок и дальнейшая переориентация экспортных потоков. По оценкам экспертов, конкурентоспособность компаний будет зависеть от способности оперативно адаптировать стратегии и управлять изменениями в режиме реального времени.